Visite guidée Aubagne au féminin

Dimanche 8 mars 2026 de 15h à 17h30. Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-03-08

Véritable coup de projecteur sur des femmes charismatiques qui ont marqué l’histoire d’Aubagne et ont contribué à constituer l’identité de la ville.

Artistes, résistantes, ouvrières, commerçantes, figures oubliées ou personnalités reconnues Lyda et Marguerite, Thérèse, Adeline, Marie-Thérèse, Mireille et Lucienne, Maria, Margot, longtemps absentes des récits, retrouvent ici une voix. .

Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

A spotlight on the charismatic women who have shaped Aubagne’s history and contributed to the town’s identity.

L’événement Visite guidée Aubagne au féminin Aubagne a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile