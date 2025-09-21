Visite guidée « Aubagne au fil du temps » Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile Aubagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Depuis sa première évocation en tant qu’Albanea il y a plus de mille ans jusqu’à l’époque moderne, Aubagne a tant à vous raconter : son implantation médiévale, ses différents seigneurs, ses transformations, les grands personnages qui l’ont fait rayonner… Que vous soyez simples curieux de passage ou bien férus d’histoire, laissez-vous guider dans cette remontée dans le temps ponctuée d’anecdotes et de petites histoires… qui ont parfois fait l’Histoire avec un grand H !

Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 8 cours Barthélemy 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 03 49 98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdaubagne.fr »}]
© Ville d’Aubagne