Visite guidée Aubagne dans les yeux de Marcel Office de Tourisme Aubagne

Visite guidée Aubagne dans les yeux de Marcel

Jeudi 23 octobre 2025 de 14h30 à 16h30.

Jeudi 30 octobre 2025 de 14h30 à 16h30. Office de Tourisme 8 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-23 2025-10-30

Garlaban, Huveaune, parties de boules, tramway… l’œuvre de Pagnol continue de résonner dans la ville d’Aubagne.

Voyage au cœur de l’univers pittoresque et poétique de Marcel, cette visite guidée propose également un passage incontournable par les deux musées qui lui sont consacrés. .

Office de Tourisme 8 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

Garlaban, Huveaune, boules games, tramways? Pagnol’s work continues to resonate in the town of Aubagne.

German :

Garlaban, Huveaune, Boulespiele, Straßenbahn… Pagnols Werk hallt noch immer in der Stadt Aubagne wider.

Italiano :

Garlaban, Huveaune, partite di bocce, tram? L’opera di Pagnol continua a risuonare ad Aubagne.

Espanol :

Garlaban, Huveaune, partidos de petanca, tranvías… La obra de Pagnol sigue resonando en Aubagne.

