Visite guidée Auguste Perret entre théorie et poésie Maison du patrimoine Le Havre

Visite guidée Auguste Perret entre théorie et poésie

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Publiés en 1952 dans Contribution à une théorie de l’architecture, les aphorismes d’Auguste Perret synthétisent en phrases courtes et percutantes la pensée du maître du béton armé.

Structurant son esthétique, ces citations ont guidé la pratique de l’architecte tout au long de sa carrière et sont naturellement à l’oeuvre lors de la reconstruction du Havre. Au fil de la déambulation, le guide vous en propose une lecture illustrée.

Durée 1h30

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

