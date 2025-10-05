Visite guidée Auguste Perret entre théorie et poésie Maison du patrimoine Le Havre
Visite guidée Auguste Perret entre théorie et poésie
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Publiés en 1952 dans Contribution à une théorie de l’architecture, les aphorismes d’Auguste Perret synthétisent en phrases courtes et percutantes la pensée du maître du béton armé.
Structurant son esthétique, ces citations ont guidé la pratique de l’architecte tout au long de sa carrière et sont naturellement à l’oeuvre lors de la reconstruction du Havre. Au fil de la déambulation, le guide vous en propose une lecture illustrée.
Durée 1h30
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
English : Visite guidée Auguste Perret entre théorie et poésie
