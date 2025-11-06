VISITE GUIDÉE AUMES ET LE SENTIER DU PAS DU LIÈVRE Aumes
VISITE GUIDÉE AUMES ET LE SENTIER DU PAS DU LIÈVRE Aumes jeudi 6 novembre 2025.
Aumes
VISITE GUIDÉE AUMES ET LE SENTIER DU PAS DU LIÈVRE
place de la Mairie Aumes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2025-11-06 2026-04-23 2026-07-30
Du village à la carrière de pierre, en suivant le sentier du pas du lièvre, cette balade vous révélera la richesse naturelle et historique de ce petit coin de garrigue, sous la houlette d’un guide-conférencier.
Du village à la carrière de pierre, en suivant le sentier du pas du lièvre, cette balade vous révélera la richesse naturelle et historique de ce petit coin de garrigue, sous la houlette d’un guide-conférencier.
Balade de 3 km environ, chaussures de sport, eau et chapeau
– RV devant la Mairie
– Départ de visite à 14H30
– Gratuit
#ESCAPADEPATRIMOINE
#ESCAPADEALINFINI
#VISITESIGNATURE .
place de la Mairie Aumes 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 patrimoine@capdagde.com
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English : VISITE GUIDÉE AUMES ET LE SENTIER DU PAS DU LIÈVRE
From the village to the stone quarry, following the path of the pas du lièvre, this walk will reveal the natural and historical richness of this small corner of the garrigue, under the guidance of a guide-lecturer.
L’événement VISITE GUIDÉE AUMES ET LE SENTIER DU PAS DU LIÈVRE Aumes a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34