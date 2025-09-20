Visite guidée autour de la chimie, la nature et l’histoire Musée de la chimie Jarrie

Visite guidée autour de la chimie, la nature et l’histoire Musée de la chimie Jarrie samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée autour de la chimie, la nature et l’histoire 20 et 21 septembre Musée de la chimie Isère

Gratuit pour les – 11 ans, tarif réduit pour les 11 – 18 ans et les étudiants, tarif visite guidée adulte : 5€. Places disponibles limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’équipe du musée de la chimie de Jarrie vous propose une visite guidée d’environ une heure, rythmée par découvertes et manipulations à réaliser dans l’espace d’exposition. Une manière ludique et interactive d’explorer les sciences, adaptée aux enfants dès 6 ans … Et passionnante pour toute la famille !

Musée de la chimie 100 montée de la Creuse, Le Clos Jouvin, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476686218 http://www.ville-jarrie.fr Situé à Jarrie, au rez-de-chaussée de la Mairie, dans le parc municipal du Clos Jouvin, le musée se dessine dans l’environnement préservé des anciennes caves voûtées de la maison de maître.

L’équipe du musée de la chimie de Jarrie vous propose une visite guidée d’environ une heure, rythmée par découvertes et manipulations à réaliser dans l’espace d’exposition. Une manière ludique et les…

Musée de la chimie