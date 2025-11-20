Visite guidée Autour de la chimie mulhousienne Mulhouse

Visite guidée Autour de la chimie mulhousienne

33 Grand rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20 15:00:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

Date(s) :

2025-11-20

La fabuleuse réussite de l’industrie mulhousienne est intimement liée aux progrès de la chimie. C’est tout naturellement à l’instigation des industriels que se créé, en 1822, le premier cours de chimie, autour de l’étude et de la recherche sur les colorants. Partez sur les traces de cette histoire !

La fabuleuse réussite de l’industrie mulhousienne est intimement liée aux progrès de la chimie. C’est tout naturellement à l’instigation des industriels que se créé, en 1822, le premier cours de chimie, autour de l’étude et de la recherche sur les colorants. Partez sur les traces de cette histoire ! .

33 Grand rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

The fabulous success of the Mulhouse industry is intimately linked to the progress of chemistry. It is quite naturally at the instigation of industrialists that the first chemistry course was created in 1822, around the study and research of dyes. Follow in the footsteps of this history!

German :

Der sagenhafte Erfolg der Industrie in Mülhausen ist eng mit den Fortschritten in der Chemie verbunden. Es ist ganz natürlich, dass auf Anregung der Industriellen 1822 der erste Chemiekurs eingerichtet wurde, der sich mit dem Studium und der Erforschung von Farbstoffen beschäftigte. Begeben Sie sich auf die Spuren dieser Geschichte!

Italiano :

Il favoloso successo dell’industria di Mulhouse è strettamente legato ai progressi della chimica. È stato naturalmente su impulso degli industriali che nel 1822 è stato creato il primo corso di chimica intorno allo studio e alla ricerca dei coloranti. Seguite le orme di questa storia!

Espanol :

El fabuloso éxito de la industria de Mulhouse está estrechamente ligado al progreso de la química. Naturalmente, a instancias de los industriales se creó el primer curso de química en 1822, en torno al estudio y la investigación de los tintes. ¡Siga los pasos de esta historia!

L’événement Visite guidée Autour de la chimie mulhousienne Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace