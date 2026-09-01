Visite guidée autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas – Journées européennes du patrimoine Louviers
dimanche 20 septembre 2026 · Louviers
Informations pratiques
Louviers
Visite guidée autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas – Journées européennes du patrimoine
Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Le musée propose des visites autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas du Musée de Louviers, ainsi que de l’exposition temporaire RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir des œuvres emblématiques du musée et découvrir le travail de Philippe Guesdon. Dimanche 20 septembre à 14h30 la collection Beaux-Arts, à 15h30 RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer et à 16h30 la collection Paul Faugas. .
Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 55
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English : Visite guidée autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas – Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite guidée autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas – Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Seine Eure
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