Informations pratiques

Louviers

Visite guidée autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas – Journées européennes du patrimoine

Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Le musée propose des visites autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas du Musée de Louviers, ainsi que de l’exposition temporaire RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir des œuvres emblématiques du musée et découvrir le travail de Philippe Guesdon. Dimanche 20 septembre à 14h30 la collection Beaux-Arts, à 15h30 RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer et à 16h30 la collection Paul Faugas. .

Musée de Louviers, Place Ernest Thorel Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 55

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English : Visite guidée autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas – Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite guidée autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas – Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Seine Eure