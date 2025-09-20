Visite guidée autour de la laine Laines Paysannes Saverdun

Entrée libre gratuite. Visites guidées payantes sur réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Laines Paysannes vous ouvre ses portes pour une visite familiale et pédagogique autour de la laine locale

Une occasion unique de mettre les mains dans la toison, de suivre les étapes de transformation de la laine – de la brebis au fil – et de découvrir les coulisses d’un projet qui tisse des liens entre élevage, artisanat et création.

Au programme :

• Démonstrations de tri de laine : Assistez en direct au processus minutieux de sélection et de tri de la laine, une étape essentielle pour garantir une bonne qualité de produits.

• Exposition photo : Découvrez à travers l’image la beauté du travail de la laine en France.

• Démonstration de l’atelier de tissage : Découvrez l’art du tissage avec Sarah à l’atelier, où chaque pièce est confectionnée avec soin et savoir-faire.

Laines Paysannes La jalousie, 09700 Saverdun Saverdun 09700 Ariège Occitanie 0561609648 https://laines-paysannes.fr/ Laines Paysannes vous invite à renouer avec la nature en vous proposant des vêtements, accessoires et produits de décoration intérieure issus des laines de moutons des Pyrénées, 100 % naturelles et écoresponsables. Un retour à l'essentiel, avec des créations intemporelles conçues pour durer, pour une mode plus libre et déontologique. Laines Paysannes coopère avec tous ceux qui font le textile : moutons, éleveurs, créateurs, artisans et industriels. Parking sur place

© Anna Afonso