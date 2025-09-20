VISITE GUIDEE AUTOUR DE L’ARCHITECTURE ROMANE Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Cavaillon

VISITE GUIDEE AUTOUR DE L’ARCHITECTURE ROMANE 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Vaucluse

Visites gratuites

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Sur les traces de nos architectures romanes

De notre ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran à la chapelle des Vignères, en passant par la chapelle Saint-Jacques ou les vestiges de l’ancienne église des chanoines (Saint-Pierre), l’architecture romane peut-être évidente, ou se faire désirer, parée d’ors baroques ou tronquée au fil des ans. Remontons le fil du temps et menons l’enquête.

RDV à 14h sur le parvis de la Cathédrale

puis RDV à 15h30 à la chapelle Saint-Jacques

puis RDV à 16h30 à la chapelle des Vignères

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Place Voltaire, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cavaillon.fr/la-cathédrale.html La cathédrale, située au cœur de la vieille ville, remonte au Moyen Âge. L’édifice primitif de la fin du XIe siècle fut agrandi au siècle suivant pour atteindre les dimensions actuelles.

On peut admirer de nombreuses œuvres peintes dans les chapelles latérales : Daret, Nicolas et Pierre Mignard ou encore Parrocel. Son cloître, havre de paix et de fraîcheur, originellement situé entre l’église cathédrale et celle des chanoines – aujourd’hui disparue – fut construit dès le début du XIIIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Service Patrimoine et Musées de la Ville de Cavaillon