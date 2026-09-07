Visite guidée autour de l’orgue Pascal Quoirin, Eglise Sainte Jeanne d’Arc, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Visite guidée autour de l’orgue Pascal Quoirin Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Sainte Jeanne d’Arc Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’orgue Pascal Quoirin de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, inauguré en 2008 par Olivier Latry. Avec ses 37 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier, cet instrument remarquable permet d’interpréter un vaste répertoire, de la Renaissance à la musique symphonique. Les Amis de l’Orgue vous dévoilent son histoire, son fonctionnement et ses secrets.

Dimanche de 15h à 17h

Eglise Sainte Jeanne d’Arc Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découvrez l’orgue Pascal Quoirin de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, inauguré en 2008 par Olivier Latry. Avec ses 37 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier, cet instrument remarquable permet un…

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