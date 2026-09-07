Visite guidée autour de l’orgue Pascal Quoirin, Eglise Sainte Jeanne d’Arc, Le Touquet-Paris-Plage
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Sainte Jeanne d'Arc · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Visite guidée autour de l’orgue Pascal Quoirin Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Sainte Jeanne d’Arc Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’orgue Pascal Quoirin de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, inauguré en 2008 par Olivier Latry. Avec ses 37 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier, cet instrument remarquable permet d’interpréter un vaste répertoire, de la Renaissance à la musique symphonique. Les Amis de l’Orgue vous dévoilent son histoire, son fonctionnement et ses secrets.
Dimanche de 15h à 17h
Eglise Sainte Jeanne d’Arc Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez l’orgue Pascal Quoirin de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, inauguré en 2008 par Olivier Latry. Avec ses 37 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier, cet instrument remarquable permet un…
© Pôle Patrimoine & Nature Le Touquet
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Et si on parlait Santé Mentale Le Touquet-Paris-Plage 12 septembre 2026
- Rencontres du bien-être au Touquet Le Touquet-Paris-Plage 12 septembre 2026
- Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle Le Touquet-Paris-Plage 12 septembre 2026
- Fête du cheval Le Touquet-Paris-Plage 13 septembre 2026
- Touquet Paris Paris Plage Legendes, Touquet Paris Plage, Le Touquet-Paris-Plage 18 septembre 2026