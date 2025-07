VISITE GUIDÉE AUTOUR DES JOUTES LANGUEDOCIENNES Valras-Plage

VISITE GUIDÉE AUTOUR DES JOUTES LANGUEDOCIENNES

place René Cassin Valras-Plage Hérault

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Avant le tournoi Seniors programmé le même jour, décryptez les codes des jouteurs et découvrez l’histoire de ce sport ancré dans notre patrimoine.

Réservation obligatoire.

place René Cassin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Before the Seniors tournament scheduled for the same day, decipher the codes of the jousters and discover the history of this sport rooted in our heritage.

Reservations required.

German :

Vor dem Turnier für Senioren am selben Tag können Sie die Codes der Jouteurs entschlüsseln und die Geschichte dieses Sports, der in unserem Kulturerbe verankert ist, kennenlernen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Prima del torneo seniores dello stesso giorno, decifrate i codici dei giostratori e scoprite la storia di questo sport che fa parte del nostro patrimonio.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Antes del torneo Seniors del mismo día, descifre los códigos de los justadores y descubra la historia de este deporte que forma parte de nuestro patrimonio.

Imprescindible reservar.

