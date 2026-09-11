Visite guidée autour des sites phares de la Grande Guerre inscrits au patrimoine mondial, centre d’histoire, Souchez

Informations pratiques

Visite guidée autour des sites phares de la Grande Guerre inscrits au patrimoine mondial Dimanche 20 septembre, 14h30 centre d’histoire Pas-de-Calais

25 personnes, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoinez, explorez avec un guide trois thématiques phares de la destination autour de sites majeurs faisant partie de l’inscription au Patrimoine mondial. Plongez au cœur de la Grande Guerre sur un site incontournable chargé d’histoires et d’émotions…

Du Centre d’histoire du Mémorial 14 – 18 à la Nécropole nationale de Lorette inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO et à l’Anneau de la mémoire, un mémorial international unique au monde, vous comprendrez l’essentiel de cette période de l’histoire.

Tout public

Gratuit

Rendez-vous quelques minutes avant le départ de la visite au Centre d’histoire, 102 rue Pasteur, 62153 – Souchez.

centre d’histoire 102 rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ 3 sites différents et 3 expériences complémentaires pour comprendre la Première Guerre mondiale, se souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Commencez votre découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par le centre d’Histoire au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format.

ANNEAU DE LA MÉMOIRE

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire, mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

NÉCROPOLE DE LORETTE

Au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour l’éternité les corps de plus de 42 000 soldats français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. parking, accessible PMR

A l’occasion des Journées européennes du patrimoinez, explorez avec un guide trois thématiques phares de la destination autour de sites majeurs faisant partie de l’inscription au Patrimoine mondial. …

©Mémorial1418