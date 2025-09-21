Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Abbatiale Sainte-Marie Quarante

Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Abbatiale Sainte-Marie Quarante dimanche 21 septembre 2025.

Entrée libre. Gratuit.

Cette visite guidée de l’abbatiale Sainte-Marie mettra l’accent sur le mobilier liturgique remarquable inventorié et restauré dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault.

Elle sera également l’occasion de présenter l’œuvre « L’eau à la bouche » de l’artiste Valérie du Chéné, « , une série de 17 pierres peintes, en hommage aux 17 communes du territoire Sud-Hérault, exceptionnellement exposées dans les églises pour les Journées européennes du Patrimoine.

Ces événements vous sont proposés par le service Patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Informations :

04 67 25 00 25

domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

www.domainederoueire.fr

Abbatiale Sainte-Marie Place de l’Abbadié, 34310 Quarante Quarante 34310 Saint-Martin Hérault Occitanie 04 67 37 85 29 http://www.cc-canal-lirou.fr [{« link »: « mailto:domaine.roueire@cc-sud-herault.fr »}, {« link »: « http://www.domainederoueire.fr »}] L’abbatiale Sainte-Marie datant du Xe siècle, est l’une des toutes premières abbatiales préromanes languedociennes. Il s’agit d’un précieux témoin de l’architecture de cette période. Consacrée en 983, elle est édifiée sur des vestiges, soit d’une ancienne église, soit d’un ancien mausolée. L’édifice est roman avec un décor lombard, un mur défensif et une frise lombarde. Un lanternon surmonte la croisée du transept. Le croisillon Sud est surmonté d’un clocher gothique remanié. L’entrée se fait par un porche, au niveau de l’ancien narthex. Le portail de l’église possède un tympan uni et deux archivoltes. L’église est faite de trois nefs de 16 m de large sur 28 m de long. Elle compte plusieurs Trésors – classés au titre des Monuments historiques entre 1907 et 1935 : un sarcophage antique romain du IVe siècle, un maître autel du Xe siècle, un buste reliquaire en argent de saint Jean-Baptiste datant de 1443 et une collection de chasubles du XVIIe siècle.

