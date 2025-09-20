Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Église Notre-Dame-de-la-Barthe Saint-Chinian

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Cette visite guidée de l’église Notre-Dame-de-la-Barthe, mettra l’accent sur le mobilier liturgique remarquable inventorié et restauré dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault.

L’artiste Valérie du Chéné présentera également son œuvre » L’eau à la bouche « , une série de 17 pierres peintes, en hommage aux 17 communes du territoire Sud-Hérault, exceptionnellement exposées dans les églises pour les Journées européennes du Patrimoine.

Ces événements vous sont proposés par le service Patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Informations :

04 67 25 00 25

domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

www.domainederoueire.fr

Église Notre-Dame-de-la-Barthe 9 grand rue, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 00 42 L'église Notre-Dame-de-La-Barthe de Saint-Chinian est mentionnée comme simple chapelle, au IXe siècle, lors de la fondation de l'abbaye.

Au XIIIe siècle, elle remplace l’église paroissiale primitive située à Saint-Cels, hors les murs et peut-être détruite lors des conflits faisant suite à la croisade albigeoise.

À la fin du XVIe siècle, après les guerres de Religion, l’église partiellement détruite par les troupes protestantes est restaurée. Sous l’impulsion de Mgr.Percin de Montgaillard, évêque de diocèse de Saint-Pons, elle est agrandie vers 1680. La construction d’un nouveau chœur entraîne la démolition du rempart et le comblement des fossés; le nouveau clocher s’élève à l’emplacement de la tour Némorouse.

La nef d’abord couverte d’une charpente en bois est voûtée en pierre, en 1731.

En 1783, grâce aux efforts du curé Paul Massip un nouvel orgue est installé, attribué comme celui de Saint-Pons à Jean Baptiste Micot, classé au titre des Monuments historiques.

Durant la Révolution, l’église est transformé en temple de la raison, puis consacré au culte décadaire, comme en témoigne la statue modifiée de Notre Dame de La Barthe, dans une des chapelles collatérales.

En 1860, le clocher bâti au XVIIe siècle menace ruine et doit être démoli, remplacé par le clocher actuel surélevé et couvert d’ardoises.

© Didier Taillefer