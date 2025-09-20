Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Église Notre-Dame-de-l’Assomption Babeau

Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Samedi 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Cette visite guidée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, mettra l’accent sur le mobilier liturgique remarquable inventorié et restauré dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault.

L’artiste Valérie du Chéné présentera également son œuvre » L’eau à la bouche « , une série de 17 pierres peintes, en hommage aux 17 communes du territoire Sud-Hérault, exceptionnellement exposées dans les églises pour les Journées européennes du Patrimoine.

Ces événements vous sont proposés par le service Patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

04 67 25 00 25

domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

http://www.domainederoueire.fr

L'église actuelle de Babeau-Bouldoux date du XVIIIIe siècle. Elle possède un mobilier d'époque Renaissance provenant de l'abbaye bénédictine de Saint-Chinian. Plusieurs éléments sont remarquables : les stalles à consoles en noyer avec figures humaines et un bas-relief en noyer, avec la représentation de saint Benoit dans la Grotte de Subiaco (MH), la cloche en bronze qui date de 1767, la stalle avec médaillon et le lambris de revêtement (abbés et deux moines de l'ordre de saint Benoît).



© Didier Taillefer