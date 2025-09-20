Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Église Saint-Martin-de-Solosan Cébazan

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Cette visite guidée de l’église Saint-Martin de-Solosan, mettra l’accent sur le mobilier liturgique remarquable inventorié dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault.

Elle sera également l’occasion de présenter l’œuvre « L’eau à la bouche » de l’artiste Valérie du Chéné, une série de 17 pierres peintes, en hommage aux 17 communes du territoire Sud-Hérault, exceptionnellement exposées dans les églises pour les Journées européennes du Patrimoine.

Juste après la visite, un atelier de sensibilisation aux facteurs de dégradation du patrimoine vous sera proposé dans l’église.

Ces événements vous sont proposés par le service Patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Informations :

04 67 25 00 25

domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

www.domainederoueire.fr

Église Saint-Martin-de-Solosan 6 rue de l’église, 34360 Cébazan Cébazan 34360 Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:domaine.roueire@cc-sud-herault.fr »}, {« link »: « http://www.domainederoueire.fr »}] Cette église est dédiée à saint Martin de Solosan, protecteur des routes. Elle est construite sur une base romane dont il ne reste que la partie occidentale et quelques murs qui soutenaient la voûte en berceau. Des arcades percées ouvrent sur des nefs latérales. Le chevet qui devait être semi-circulaire a été remplacé à l’époque moderne par un chœur de plan carré. Sous le porche de l’église se trouve une table d’autel découverte lors de fouilles en 1975, d’époque pré-romane, témoignant de l’ancienneté de l’église.

