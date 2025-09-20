Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Église Saint-Pierre Assignan

Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Église Saint-Pierre Assignan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Samedi 20 septembre, 10h30 Église Saint-Pierre Hérault

Entrée libre. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Cette visite guidée de l’église Saint-Pierre mettra l’accent sur le mobilier liturgique remarquable inventorié dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault.

Elle sera également l’occasion de présenter l’œuvre « L’eau à la bouche » de l’artiste Valérie du Chéné, une série de 17 pierres peintes, en hommage aux 17 communes du territoire Sud-Hérault, exceptionnellement exposées dans les églises pour les Journées européennes du Patrimoine.

Juste après la visite, un atelier de sensibilisation aux facteurs de dégradation du patrimoine vous sera proposé dans l’église.

Ces événements vous sont proposés par le service Patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Informations :

04 67 25 00 25

domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

www.domainederoueire.fr

Église Saint-Pierre Bourg, 34360 Assignan Assignan Hérault Occitanie 04 67 38 04 44 [{« link »: « mailto:domaine.roueire@cc-sud-herault.fr »}, {« link »: « http://www.domainederoueire.fr »}] L’église paroissiale Saint-Pierre est une construction du XVIIe siècle (1604), avec une nef à trois travées, couverte d’un berceau plein cintre. La clé de voûte date de 1701.

Elle dispose d’une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher.

Cette visite guidée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, mettra l’accent sur le mobilier liturgique remarquable inventorié et restauré dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault.

© Didier Taillefer