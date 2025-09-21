Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Église Saint-Pierre-Saint-Paul Cessenon-sur-Orb

Visite guidée autour du Plan-Objet Sud-Hérault Dimanche 21 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre-Saint-Paul Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Cette visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, mettra l’accent sur le mobilier liturgique remarquable inventorié et restauré dans le cadre du Plan-objet Sud-Hérault.

Elle sera également l’occasion de présenter l’œuvre « L’eau à la bouche » de l’artiste Valérie du Chéné, « , une série de 17 pierres peintes, en hommage aux 17 communes du territoire Sud-Hérault, exceptionnellement exposées dans les églises pour les Journées européennes du Patrimoine.

Ces événements vous sont proposés par le service Patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Informations :

04 67 25 00 25

domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

http://www.domainederoueire.fr

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Plan Jean Moulin, 34460 Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie

Construite probablement sur un mausolée gallo-romain du Ier ou IIe siècle après J.-C., l'église Saint-Pierre-Saint-Paul ne vit le jour qu'après de multiples tractations. En effet, dans les premiers temps du christianisme, en 972, l'église n'était qu'une modeste chapelle. Ce n'est qu'en 1325 que sa construction fut achevée. Cet édifice religieux fait partie de l'architecture gothique méridionale. Très imposant avec ses 20 mètres de haut, 47 mètres de long, 16 mètres de large, ses murs très épais, ses puissants contreforts, ses rares ouvertures, il ressemble à une cathédrale. Sa porte est en chêne massif et son verrou est un gorgerin d'armure.

Pour les journées du patrimoine, la visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, mettra l’accent sur les objets remarquables et restaurés dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault.

© Didier Taillefer