Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Montreuil) Laon

Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Montreuil)

Place Jacques de Troyes Laon Aisne

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13 16:30:00

2025-09-13 2025-10-11

Un tout nouveau circuit de street art proposé à la Laon dès la rentrée 2025 !

Il y a trois ans, à l’initiative de la Ville de Laon, était lancé le premier festival international des arts urbains. Le célèbre street artist C215 fut ainsi chargé de réunir plusieurs artistes de la discipline, et carte blanche leur a été donnée sur plusieurs façades de la ville basse.

Un nouveau circuit cette fois-ci, qui vous emmènera du quartier de Montreuil au boulevard Brossolette en quête des nombreuses fresques murales qui s’y trouvent, mais aussi des traces plus ténues laissées par les artistes…

RV devant la médiathèque de Montreuil à 14h30 ! (réservation obligatoire / visite limitée à 25 personnes par session / distance 1.5 km de marche en déambulation / durée 2h) 9 .

Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A brand-new street art circuit in Laon from September 2025!

German :

Ein völlig neuer Streetart-Rundgang, der ab dem Schuljahr 2025 in Laon angeboten wird!

Italiano :

Un nuovo percorso di street art a Laon da settembre 2025!

Espanol :

Una nueva ruta de arte callejero en Laon a partir de septiembre de 2025

