Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Montreuil)

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-06-06 2026-10-03

Le retour des visites street art en 2026 !

Depuis plusieurs années, le Festival international des arts urbains transforme la ville de Laon en une galerie à ciel ouvert, où les murs parlent et les couleurs s’expriment.

Ce circuit vous emmènera du quartier de Montreuil au boulevard Brossolette en quête des nombreuses fresques murales qui s’y trouvent, mais aussi des traces plus ténues laissées par les artistes…

Ouvrez l’œil, vous allez être surpris et émerveillés !

>> RV devant le n°9 rue Jean-Baptiste Lebas à 14h30

>> durée 1h30

>> réservation obligatoire

>> visite limitée à 25 personnes par session

>> distance 1.5 km de marche en déambulation .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Street art tours return in 2026!

L’événement Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Montreuil) Laon a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Laon