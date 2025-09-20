Visite guidée aux Archives de Romans Un bâtiment, une histoire Journées européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Romans-sur-Isère

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les archives de Romans vous propose une visite guidée intitulée « Un bâtiment, une histoire ».

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 89 archives@valenceromansagglo.fr

English :

To mark the European Heritage Days, the Romans archives are offering a guided tour entitled « A building, a story ».

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet das Archiv von Romans eine Führung mit dem Titel « Ein Gebäude, eine Geschichte » an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, gli archivi romani propongono una visita guidata intitolata « Un edificio, una storia ».

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los archivos romanos ofrecen una visita guiada titulada « Un edificio, una historia ».

