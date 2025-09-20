Visite guidée « Aux armes ! » Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre

Visite guidée « Aux armes ! » Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Aux armes ! » 20 et 21 septembre Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des festivités médiévales du week-end, découvrez l’armement mérovingien à travers les collections du musée puis faites un bond temporel en partant à la rencontre de l’artiste contemporain Alexander Calder et de son œuvre intitulée Les Boucliers.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Seize siècles d’histoire pour une abbaye qui surplombe l’Yonne. L’Abbaye Saint-Germain représente un témoignage exceptionnel avec notamment des fresques murales parmi les plus anciennes de France et offre à la visite un ensemble de bâtiments monastiques aux architectures variées. Certains d’entre eux accueillent les collections du musée d’Art et d’Histoire de la ville d’Auxerre. Une occasion idéale pour remonter le temps et découvrir l’histoire de l’Abbaye et de sa région.

À l’occasion des festivités médiévales du week-end, découvrez l’armement mérovingien à travers les collections du musée puis faites un bond temporel en partant à la rencontre de l’artiste Alexander…

© Ville d’Auxerre