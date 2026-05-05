VISITE GUIDEE AUX CHANDELLES EGLISE ST PIERRE A BEAUMONTEL, 27170 Beaumontel, Beaumontel

VISITE GUIDEE AUX CHANDELLES EGLISE ST PIERRE A BEAUMONTEL Samedi 27 juin, 21h00 27170 Beaumontel Eure

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

A la découverte de l’église Saint Pierre de Beaumontel dans l’Eure.

La Paroisse de la Trinité sur Risle organise une visite aux chandelles de l’église St Pierre à Beaumontel, construite au XIIIème siècle et classée aux Monuments Historiques depuis 1862. A la lumière des chandelles, chacun pourra découvrir, son statuaire, ses vitraux, son histoire et les personnalités qui ont marqué son passé.

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Découverte de l’église St Pierre à Beaumontel lors d’une visite guidée aux chandelles. visite guidée chandelles