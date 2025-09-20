Visite guidée aux chandelles Hameau de Saint-Symphorien Viala-du-Tarn

Participation libre.

L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Saint-Symphorien propose une visite nocture pour permettre au public de mieux appréhender la magie des décors baroques dans la lumière mouvante des chandelles.

La visite commentée par l’historien Rémi Azémar (Université Toulouse 2) sur le thème de « L’architecture et l’expression du fait religieux » sera précédée d’une introduction par Laura Jamet, peintre en décor qui a effectué 4 des 7 campagnes de restauration des peintures de l’église.

Hameau de Saint-Symphorien Saint-Symphorien, 12490 Viala-du-Tarn Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 79 01 37 94 Comme chaque année, les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’église de Saint-Symphorien de Lévézou accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir ou revoir l’ensemble baroque des peintures qui recouvrent l’ensemble de l’édifice. 7 campagnes de restauration se sont déjà succédé, mettant au jour les compositions florales ou étoilées de l’arc triomphal, de la voûte d’entrée, du mur est de la sacristie (dont un faux retable en trompe-l’œil daté de 1631 représentant la Vierge et l’Enfant), et dernièrement en juin 2025 la voûte du chœur. Il est recommandé de se garer place du Couderc, sur le tracé de la route départementale, car les rues qui mènent à l’église sont étroites.

© Laura Jamet