Visite guidée aux flambeaux Marmagne
Visite guidée aux flambeaux Marmagne samedi 4 avril 2026.
Visite guidée aux flambeaux
Abbaye de Fontenay Marmagne Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04 21:00:00
Date(s) :
2026-04-04
L’ Abbaye de Fontenay propose une visite guidée aux flambeaux.
Découvrez l’abbaye de manière inédite, après la clôture des visites et à la nuit tombante. .
Abbaye de Fontenay Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite guidée aux flambeaux
L’événement Visite guidée aux flambeaux Marmagne a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)