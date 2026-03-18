Visite guidée aux flambeaux

Abbaye de Fontenay Marmagne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 21:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’ Abbaye de Fontenay propose une visite guidée aux flambeaux.

Découvrez l’abbaye de manière inédite, après la clôture des visites et à la nuit tombante. .

Abbaye de Fontenay Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite guidée aux flambeaux

L’événement Visite guidée aux flambeaux Marmagne a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)