Visite guidée « Aux origines de Boulogne-Billancourt » Samedi 20 septembre, 11h00 Circuit « Aux origines de Boulogne-Billancourt » Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Le quartier historique des Menus révèle un passé médiéval parfois méconnu : l’église Notre-Dame, des cours tranquilles, des puits… Le parcours rappelle l’histoire de la cité, du bourg à la création officielle de la ville en 1319 puis son évolution jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Circuit « Aux origines de Boulogne-Billancourt » RDV à l’angle de l’avenue Jean Baptiste Clément et de l’avenue Charles de Gaulle côté église 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Métro : Boulogne – Pont de Saint-Cloud (10) Bus : arrêt église de Boulogne-Billancourt (123)

©Ville de Boulogne-Billancourt