Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix Place Hervo Quimperlé

Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix

Place Hervo Devant l’entrée de l’église Sainte-Croix Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le noyau urbain de la ville de Quimperlé se développe en basse ville au XIe siècle, autour d’un édifice exceptionnel en Bretagne, l’église Sainte-Croix. Arpentez les ruelles de la basse ville avant de pénétrer dans ce joyau architectural.

Sur réservation.

Inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

(Détail Billetweb Cette visite peut être adaptée pour les personnes en fauteuil, avec accompagnateur obligatoire, car le parcours comporte des rues pavées et quelques passages en pente. Le chœur et la crypte de l’église Sainte-Croix sont inaccessibles pour les personnes en fauteuil.) .

Place Hervo Devant l’entrée de l’église Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix

L’événement Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS