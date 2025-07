Visite guidée avec découverte d’un parcours tactile de l’exposition Méditerranées Mucem Marseille 2e Arrondissement

Samedi 2 août 2025 à partir de 11h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Conçus pour répondre aux besoins des visiteurs mal voyants et non voyants, ce parcours est intégré à l’exposition et accessible à l’ensemble des visiteurs. Chaque objet tactile est accompagné d’un texte en gros caractères et en braille.

De l’Antiquité gréco-latine à nos jours, cette nouvelle exposition permanente nous plonge dans l’histoire des Méditerranées plurielles et fantasmées. Elle présente des regards multiples sur les espaces de la Méditerranée ceux d’artistes, ceux d’ethnologues, ceux de conservateurs et chercheurs du bassin méditerranéen, ou bien encore ceux de jeunes marseillais.



Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Designed to meet the needs of visually-impaired and blind visitors, this tour is integrated into the exhibition and accessible to all visitors. Each tactile object is accompanied by a text in large print and Braille.

German :

Dieser Parcours wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von sehbehinderten und blinden Besuchern gerecht zu werden. Er ist in die Ausstellung integriert und für alle Besucher zugänglich. Jedes taktile Objekt wird von einem Text in Großdruck und Braille begleitet.

Italiano :

Progettato per soddisfare le esigenze dei visitatori ipovedenti e non vedenti, questo percorso è integrato nella mostra e accessibile a tutti i visitatori. Ogni oggetto tattile è accompagnato da un testo in caratteri grandi e in Braille.

Espanol :

Diseñado para satisfacer las necesidades de los visitantes con discapacidad visual e invidentes, este recorrido está integrado en la exposición y es accesible a todos los visitantes. Cada objeto táctil va acompañado de un texto en letra grande y Braille.

