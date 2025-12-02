Visite guidée avec dégustation bière de Noël Saint-Pierre

Visite guidée avec dégustation bière de Noël

30 rue principale Saint-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-02 11:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Visite de la brasserie accompagnée d’une dégustation de 4 bières dont la Bière de Noël.

Visitez la brasserie artisanale de Saint-Pierre et laissez-vous guider par le brasseur qui vous fera découvrir son espace de production, les matières premières et tout son savoir-faire traditionnel avec une dégustation commentée de bières dont la bière de Noël.

D’une durée d’une heure environ, une visite guidée est organisée quotidiennement à 11h00, du mardi au samedi.

Du choix des matières premières locales à la mise en bouteille, vous découvrirez tout sur le savoir-faire et le processus complet de fabrication, qui rendent nos bières artisanales uniques. .

30 rue principale Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 82 95 info@lasaintpierre.com

English :

Brewery tour and tasting of 4 beers, including Bière de Noël.

German :

Besuch der Brauerei mit einer Verkostung von 4 Bieren, darunter das Weihnachtsbier.

Italiano :

Visitate il birrificio e degustate 4 birre diverse, tra cui la Bière de Noël.

Espanol :

Visite la fábrica y deguste 4 cervezas diferentes, incluida la Bière de Noël.

