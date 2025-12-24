VISITE GUIDÉE AVEC LA COMMISSAIRE VIVRE LA GUERRE EN HÉRAULT (1939-1945), Montpellier

VISITE GUIDÉE AVEC LA COMMISSAIRE VIVRE LA GUERRE EN HÉRAULT (1939-1945)

Visite guidée gratuite avec la commissaire d’exposition Véronique Sassetti Aguilera de l’exposition Vivre la guerre en Hérault (1939-1945) du 21 novembre 2025 au 9 mai 2026 de 14h à 15h30 suivi à 16h d’une projection mystère dans l’amphithéâtre des films sur l’époque et de l’époque.

L’exposition traite de la vie quotidienne, de la défaite de 1940 jusqu’à la la fin de la guerre et la construction européenne. Le projecteur est mis sur le ressenti des populations civiles l’absence des prisonniers, l’arrivée de populations durant l’exode ou fuyant la zone occupée, le STO, les rafles, la peur, les pénuries et l’occupation allemande… Très éloignée de l’angélisme et l’hagiographie souvent véhiculés sur la période, l’exposition s’attache à montrer un quotidien tout en nuances où subsistance et survie sont une priorité.

Visites guidées classiques gratuites les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h (hors jours fériés), inscriptions sur place. .

