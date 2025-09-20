Visite guidée avec l’artiste de l’exposition « Le temps d’apprendre à vivre » Hôtel du Département Alençon

Visite guidée avec l’artiste de l’exposition « Le temps d’apprendre à vivre » Hôtel du Département Alençon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée avec l’artiste de l’exposition « Le temps d’apprendre à vivre » Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Hôtel du Département Orne

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Artiste originaire de Suisse normande, Caty Banneville explore depuis plus de 40 ans les liens sensibles entre l’humain et les éléments naturels. Ses œuvres, entre estampe et peinture, ont été exposées en France et à l’international. Elles traduisent une quête de résonnance avec la nature, une immersion dans la matérialité de l’eau, des végétaux, du souffle du monde. Cette exposition est une invitation à ressentir, à ralentir, à observer.

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969. Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

Artiste originaire de Suisse normande, Caty Banneville explore depuis plus de 40 ans les liens sensibles entre l’humain et les éléments naturels. Ses œuvres, entre estampe et peinture, ont été en et…

© Caty Banneville