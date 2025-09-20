Visite guidée avec le propriétaire Manoir du Vau de Quip Allaire

Visite guidée avec le propriétaire Manoir du Vau de Quip Allaire samedi 20 septembre 2025.

Gratuit pour tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite guidée de l’intérieur du manoir et visite libre pour les extérieurs : jardins, chapelle, tour de l’étang (non sécurisé).

Manoir du Vau de Quip 85 le Vau de Quip, 56350 Allaire Allaire 56350 Morbihan Bretagne 0299718091 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090975 Bel ensemble manorial des XV et XIIème siècle. Manoir, dépendances, écuries, chapelle, murs d’enceinte.

Entouré de verdure, l’édifice offre une belle perspective avec la vue sur l’étang.

