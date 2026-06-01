Visite guidée avec propriétaire, Il bosco di camelie tra le magnolie di Vito e Gemma, Pescaglia

Visite guidée avec propriétaire 6 et 7 juin Il bosco di camelie tra le magnolie di Vito e Gemma Lucca

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée avec le propriétaire, il faut téléphoner pour organiser la visite

Il bosco di camelie tra le magnolie di Vito e Gemma Via Piegaio Alto 12, 55064, Pescaglia Pescaglia 55064 Lucca Toscana 3295352440 https://ilboscodellecamelie.it/ [{« type »: « phone », « value »: « 3295352440 »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Bosco di camelie tra le magnolie