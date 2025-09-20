Visite guidée avec Stéphanie Tézière des façades du centre-ville de Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme Niort

Bâtiment le Séchoir, Office de Tourisme 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Grâce à l’observation de quelques façades emblématiques du centre-ville, cette visite permettra de saisir l’évolution des styles du Moyen Âge à nos jours.

Gratuit, sur réservation 25 personnes maximum.

Durée de la visite 1h À partir de 10 ans Accessible PMR.

Rendez-vous au bâtiment Le Séchoir, Office de Tourisme de Port Boinot, 1 rue de la Chamoiserie, Niort.

Renseignements et inscriptions au 05 49 24 18 79 ou directement à l’accueil de l’Office de Tourisme. .

