Visite guidée avec trajet en gabare

Place Albert Cheux Angers Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Vivez une expérience unique à l’occasion de la première édition du Printemps de la Baumette et embarquez en gabare depuis la Cale de la Savate à Angers. Une visite guidée privée vous plongera au cœur de l’histoire d’un monument des plus surprenants ! .

Place Albert Cheux Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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L’événement Visite guidée avec trajet en gabare Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers