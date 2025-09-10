Visite guidée avec trajet en gabare Angers
Visite guidée avec trajet en gabare Angers samedi 4 avril 2026.
Visite guidée avec trajet en gabare
Place Albert Cheux Angers Maine-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Vivez une expérience unique à l’occasion de la première édition du Printemps de la Baumette et embarquez en gabare depuis la Cale de la Savate à Angers. Une visite guidée privée vous plongera au cœur de l’histoire d’un monument des plus surprenants ! .
Place Albert Cheux Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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L’événement Visite guidée avec trajet en gabare Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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