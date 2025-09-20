Visite guidée | Bagdad, redécouvrir Madinat al-Salam avec Assassin’s Creed Mirage Tourcoing
Visite guidée | Bagdad, redécouvrir Madinat al-Salam avec Assassin’s Creed Mirage Tourcoing samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée | Bagdad, redécouvrir Madinat al-Salam avec Assassin’s Creed Mirage
9 Rue Gabriel Péri Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2026-01-11
Après sa présentation à l’Institut du monde arabe (Paris), l’exposition poursuit sa route dans un format enrichi à l’Institut du monde arabe-Tourcoing.
Grâce à de nombreux objets d’époque abbasside, issus des collections de l’Institut du monde arabe, mis en scène dans les décors imaginés par les équipes d’Assassin’s Creed Mirage, treizième opus majeur de la série vidéoludique d’Ubisoft, l’exposition met en lumière une période historique captivante, une zone géographique essentielle et une civilisation brillante. Elle donne à voir la splendeur d’une ville-monde en plein âge d’or Bagdad.
En partenariat avec Ubisoft
**COMMISSARIAT**
**Institut du monde arabe**
> Eric Delpont, directeur du musée
> Tess Meyer, chargée d’actions culturelles
> Élodie Roblain, chargée d’actions culturelles
**Ubisoft**
> Amy Jenkins, directrice des partenariats
> Romain Fascialé, chef de projets
**Institut du monde arabe-Tourcoing**
> Katia Boudoyan, directrice
> Simon Castel, expositions
**PARTENAIRES PRESSE**
ICI Hauts-de-France
Pastel FM
**EXPOSITION**
du 20 septembre 2025 au 11 janvier 2026
mardi > dimanche
13h > 17h45
5 / 4 €
**Visites guidées**
**Samedi et dimanche 15h30**
**7 / 6 €**
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/)
Après sa présentation à l’Institut du monde arabe (Paris), l’exposition poursuit sa route dans un format enrichi à l’Institut du monde arabe-Tourcoing.
Grâce à de nombreux objets d’époque abbasside, issus des collections de l’Institut du monde arabe, mis en scène dans les décors imaginés par les équipes d’Assassin’s Creed Mirage, treizième opus majeur de la série vidéoludique d’Ubisoft, l’exposition met en lumière une période historique captivante, une zone géographique essentielle et une civilisation brillante. Elle donne à voir la splendeur d’une ville-monde en plein âge d’or Bagdad.
En partenariat avec Ubisoft
**COMMISSARIAT**
**Institut du monde arabe**
> Eric Delpont, directeur du musée
> Tess Meyer, chargée d’actions culturelles
> Élodie Roblain, chargée d’actions culturelles
**Ubisoft**
> Amy Jenkins, directrice des partenariats
> Romain Fascialé, chef de projets
**Institut du monde arabe-Tourcoing**
> Katia Boudoyan, directrice
> Simon Castel, expositions
**PARTENAIRES PRESSE**
ICI Hauts-de-France
Pastel FM
**EXPOSITION**
du 20 septembre 2025 au 11 janvier 2026
mardi > dimanche
13h > 17h45
5 / 4 €
**Visites guidées**
**Samedi et dimanche 15h30**
**7 / 6 €**
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/) .
9 Rue Gabriel Péri Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
After its presentation at the Institut du monde arabe (Paris), the exhibition continues in an enriched format at the Institut du monde arabe-Tourcoing.
Featuring numerous objects from the Abbasid era, drawn from the collections of the Institut du monde arabe, set against the backdrops imagined by the teams behind Assassin?s Creed Mirage, the thirteenth major opus in Ubisoft?s video game series, the exhibition sheds light on a captivating historical period, an essential geographical area and a brilliant civilization. It reveals the splendor of a world-city at the height of its golden age: Baghdad.
In partnership with Ubisoft
**COMMISSIONING**
**Arab World Institute
> Eric Delpont, museum director
> Tess Meyer, cultural action officer
> Élodie Roblain, cultural action officer
**Ubisoft
> Amy Jenkins, Director of Partnerships
> Romain Fascialé, Project Manager
**Arab World Institute-Tourcoing** (France)
> Katia Boudoyan, Director
> Simon Castel, exhibitions
**PRESS PARTNERS**
ICI Hauts-de-France
Pastel FM
**EXHIBITION**
september 20, 2025 to January 11, 2026
tuesday > Sunday
1 pm > 5:45 pm
5 / 4 ?
**Guided tours
**Saturday and Sunday 3:30 pm
**7 / 6 ?**
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/)
German :
Nach ihrer Präsentation im Institut du monde arabe (Paris) setzt die Ausstellung ihre Reise in einem erweiterten Format im Institut du monde arabe-Tourcoing fort.
Mit zahlreichen Objekten aus der Abbasidenzeit, die aus den Sammlungen des Institut du monde arabe stammen und in den von den Teams von Assassin’s Creed Mirage, dem 13. großen Teil der Videospielreihe von Ubisoft, entworfenen Szenarien in Szene gesetzt werden, beleuchtet die Ausstellung eine fesselnde historische Epoche, eine wichtige geografische Region und eine brillante Zivilisation. Sie zeigt den Glanz einer Weltstadt im Goldenen Zeitalter: Bagdad.
In Partnerschaft mit Ubisoft
**KOMMISSARIAT**
**Institut für die Arabische Welt
> Eric Delpont, Direktor des Museums
> Tess Meyer, Beauftragte für kulturelle Aktionen
\Elodie Roblain, Beauftragte für kulturelle Aktionen
**Ubisoft
> Amy Jenkins, Direktorin für Partnerschaften
> Romain Fascialé, Projektleiter
**Institut du monde arabe-Tourcoing**
> Katia Boudoyan, Direktorin
\ Simon Castel, Ausstellungen
**PRESSEPARTNER
ICI Hauts-de-France
Pastel FM
**AUSSTELLUNG**
vom 20. September 2025 bis zum 11. Januar 2026
dienstag > Sonntag
13:00 Uhr > 17:45 Uhr
5 / 4 ?
**Geführte Besichtigungen**
**Samstag und Sonntag 15:30 Uhr****
**7 / 6 ?**
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/)
Italiano :
Dopo la presentazione all’Institut du Monde Arabe (Parigi), la mostra prosegue in un formato ampliato all’Institut du Monde Arabe-Tourcoing.
Con una serie di oggetti di epoca abbaside, provenienti dalle collezioni dell’Institut du Monde Arabe, sullo sfondo degli scenari immaginati dal team di Assassin’s Creed Mirage, il tredicesimo grande capolavoro della serie di videogiochi Ubisoft, la mostra fa luce su un periodo storico affascinante, un’area geografica chiave e una civiltà brillante. Mostra lo splendore di una città mondiale all’apice della sua età dell’oro: Baghdad.
In collaborazione con Ubisoft
**COMMISSIONE**
**Istituto del Mondo Arabo
> Eric Delpont, direttore del museo
> Tess Meyer, responsabile delle attività culturali
> Élodie Roblain, responsabile eventi culturali
**Ubisoft
> Amy Jenkins, Direttore dei partenariati
> Romain Fascialé, responsabile di progetto
**Istituto del mondo arabo Tourcoing** (Francia)
> Katia Boudoyan, direttrice
> Simon Castel, mostre
**PARTNER STAMPA
ICI Hauts-de-France
Pastel FM
**MOSTRA
dal 20 settembre 2025 all’11 gennaio 2026
martedì > Domenica
13.00 > 17.45
5 / 4 ?
**Visite guidate
**Sabato e domenica 15.30
**7 / 6 ?**
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/)
Espanol :
Tras su presentación en el Institut du Monde Arabe (París), la exposición continúa en formato ampliado en el Institut du Monde Arabe-Tourcoing.
Con numerosos objetos de la época abbasí, procedentes de las colecciones del Instituto del Mundo Árabe, en el marco de los decorados imaginados por los equipos de Assassin’s Creed Mirage, la decimotercera gran obra de la serie de videojuegos de Ubisoft, la exposición arroja luz sobre un periodo histórico cautivador, una zona geográfica clave y una civilización brillante. Muestra el esplendor de una ciudad del mundo en plena edad de oro: Bagdad.
En colaboración con Ubisoft
**ENCARGO**
**Instituto del Mundo Árabe
> Eric Delpont, Director del Museo
> Tess Meyer, responsable de actividades culturales
> Élodie Roblain, responsable de actividades culturales
**Ubisoft
> Amy Jenkins, Directora de Asociaciones
> Romain Fascialé, Gestor de proyectos
**Instituto del Mundo Árabe Tourcoing** (Francia)
> Katia Boudoyan, Directora
> Simon Castel, Exposiciones
**SOCIOS DE PRENSA
ICI Hauts-de-France
Pastel FM
**EXHIBICIÓN
del 20 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026
martes > Domingo
13:00 > 17:45
5 / 4 ?
**Visitas guiadas
**Sábados y domingos 15.30 h
**7 / 6 ?**
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/bagdad-redecouvrir-madinat-al-salam-avec-assassins-creed-mirage/)
L’événement Visite guidée | Bagdad, redécouvrir Madinat al-Salam avec Assassin’s Creed Mirage Tourcoing a été mis à jour le 2025-07-23 par Hauts-de-France Tourisme