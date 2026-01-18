Visite Guidée Balade à Beaune-les-Mines Limoges
Visite Guidée Balade à Beaune-les-Mines Limoges samedi 28 février 2026.
Visite Guidée Balade à Beaune-les-Mines
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Venez découvrir l’histoire de Beaune-les-Mines. Accompagnés d’un guide-conférencier, vous pourrez déambuler dans cet ancien village marqué par son patrimoine architectural et son passé minier.
– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Guidée Balade à Beaune-les-Mines
L’événement Visite Guidée Balade à Beaune-les-Mines Limoges a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Limoges Métropole