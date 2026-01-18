Visite Guidée Balade à Beaune-les-Mines Limoges

Visite Guidée Balade à Beaune-les-Mines

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Venez découvrir l’histoire de Beaune-les-Mines. Accompagnés d’un guide-conférencier, vous pourrez déambuler dans cet ancien village marqué par son patrimoine architectural et son passé minier.

– Visite de 1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .

