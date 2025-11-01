Visite guidée Balade à Saint Esprit Bayonne

Visite guidée Balade à Saint Esprit Bayonne samedi 1 novembre 2025.

Visite guidée Balade à Saint Esprit

Place de la République Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Traversez le fleuve Saint-Esprit vous attend. Au menu de cette promenade dans ce quartier historique collégiale, pèlerins de Compostelle et marchands portugais , histoire portuaire, conquêtes des étangs, architectures Art déco, galeries d’art…. Sans oublier quelques-uns des plus beaux points de vue sur la ville. .

Place de la République Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée Balade à Saint Esprit

German : Visite guidée Balade à Saint Esprit

Italiano :

Espanol : Visite guidée Balade à Saint Esprit

L’événement Visite guidée Balade à Saint Esprit Bayonne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayonne