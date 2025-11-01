Visite guidée Balade à Saint Esprit Bayonne
Visite guidée Balade à Saint Esprit Bayonne samedi 1 novembre 2025.
Visite guidée Balade à Saint Esprit
Place de la République Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Traversez le fleuve Saint-Esprit vous attend. Au menu de cette promenade dans ce quartier historique collégiale, pèlerins de Compostelle et marchands portugais , histoire portuaire, conquêtes des étangs, architectures Art déco, galeries d’art…. Sans oublier quelques-uns des plus beaux points de vue sur la ville. .
Place de la République Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
English : Visite guidée Balade à Saint Esprit
German : Visite guidée Balade à Saint Esprit
Italiano :
Espanol : Visite guidée Balade à Saint Esprit
L’événement Visite guidée Balade à Saint Esprit Bayonne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayonne