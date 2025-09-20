Visité guidée / balade contée au Château médiéval de la Boissière (Mayenne) : histoire des oies Château de la boissiere La Boissière

Visité guidée / balade contée au Château médiéval de la Boissière (Mayenne) : histoire des oies 20 et 21 septembre Château de la boissiere Mayenne

Tarif d’entrée : 6 euros par personne (gratuit si < 10 ans) Paiements : espèces uniquement Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00 Fin : 2025-09-21T15:00:00 - 2025-09-21T18:00:00

Spécialement pour les journées du patrimoine :

– à 15h00 : balade contée spéciale enfants (avec parents), comprenant une visite guidée pédagogique : histoire des oies

– à 16h30 : visite guidée classique

Château de la boissiere Le Chateau 53800 la boissiere La Boissière 53800 Mayenne Pays de la Loire 06 11 94 69 30 https://www.chateaudelaboissiere.fr/ Château médiéval érigé du 12ème au 15ème siècle Nos jours d’ouverture en 2025 :

Du samedi 12 au lundi 14 juillet

Du samedi 19 au lundi 28 juillet

Du samedi 02 au lundi 04 août

Du mardi 26 au dimanche 31 août

Du vendredi 05 au mardi 09 septembre

Du samedi 13 au dimanche 21 septembre

Du vendredi 26 au lundi 29 septembre

Tarif : 6 euros (gratuit si < 10 ans) Paiements : espèces uniquement Horaires : de 13h00 à 19h00, visite guidée à 16h30 (sans supplément) Spécialement pour les journées du patrimoine : Crédit photo : Isabelle JOLLY