Visite Guidée Balade Crépusculaire dans la Vallée de Douvenant Parking en bas du Chemin des Courses Saint-Brieuc

Visite Guidée Balade Crépusculaire dans la Vallée de Douvenant Parking en bas du Chemin des Courses Saint-Brieuc jeudi 28 août 2025.

Côtes-d’Armor

Visite Guidée Balade Crépusculaire dans la Vallée de Douvenant Parking en bas du Chemin des Courses Chemin des Courses Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 20:30:00

fin : 2025-08-28 22:30:00

Date(s) :

2025-08-28

Une balade pour découvrir autrement cette vallée, avoir des connaissances sur sa situation, écouter les bruits de la nuit et si le ciel le permet observer les étoiles.

Visite animée par David Etienne du service Eau et assainissement de l’Agglomération et Alain Légué, guide briochin membre de l’association Astronomie de la Baie.

Tout public. Inscription obligatoire. Par les Archives Municipales. .

Parking en bas du Chemin des Courses Chemin des Courses

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Guidée Balade Crépusculaire dans la Vallée de Douvenant Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-05-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme