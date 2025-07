Visite guidée Balade dans le Haut Rebberg Mulhouse

Visite guidée Balade dans le Haut Rebberg Mulhouse dimanche 10 août 2025.

Visite guidée Balade dans le Haut Rebberg

1 avenue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

2025-08-10 2025-09-07

Dans un paysage plus bucolique, approchez quelques réalisations initiées par les industriels philanthropes du 19e siècle. Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse s’offrira alors à votre regard. Parcours en déclivité.

1 avenue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

In a more bucolic landscape, take a look at some of the projects initiated by philanthropic industrialists in the 19th century. Before discovering a small corner of the vineyards, climb to the top of the magnificent belvedere, where the whole of Mulhouse comes into view. Sloping route.

German :

In einer bukolischeren Landschaft können Sie sich einigen Bauwerken nähern, die von den philanthropischen Industriellen des 19. Jahrhunderts initiiert wurden. Bevor Sie eine kleine Ecke des Weinbergs entdecken, können Sie den Gipfel des herrlichen Aussichtspunkts erklimmen, von dem aus Sie ganz Mulhouse sehen können. Strecke mit Gefälle.

Italiano :

In un paesaggio più bucolico, potrete ammirare alcuni dei progetti avviati dagli industriali filantropi del XIX secolo. Prima di scoprire un piccolo angolo di vigneti, salite in cima al magnifico belvedere e vi sarà svelata l’intera Mulhouse. Percorso in pendenza.

Espanol :

En un paisaje más bucólico, eche un vistazo a algunos de los proyectos iniciados por los industriales filántropos del siglo XIX. Antes de descubrir un pequeño rincón de viñedos, puede subir a lo alto del magnífico mirador y se le revelará la totalidad de Mulhouse. Recorrido en pendiente.

