Visite guidée Balade dans les jardins de la Manche le printemps s’installe ! Le Touquet-Paris-Plage

Entre l’hôtel Westminster***** et l’avenue Saint-Jean Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Lors de cette visite, venez admirer les couleurs printanières des jardins avec la floraison des hellébores et des plantes à bulbes muscaris, tulipes, narcisses et les variétés d’ail d’ornement annoncent le retour des beaux jours.

Plus tard dans la saison, les cerisiers japonais prendront le relais et déploieront leurs fleurs délicates et éphémères, offrant un spectacle plein de poésie et invitant à la contemplation.

Une promenade printanière pour éveiller les sens, accompagner le renouveau des jardins du Touquet-Paris-Plage.

Durée 2h à pied (jauge limitée)

Sur réservation

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

