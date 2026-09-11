Visite guidée/Balade : de la « culture » magdalénienne à la culture du kiwi !, Abbaye de Sorde, Sorde-l’Abbaye

Informations pratiques

Visite guidée/Balade : de la « culture » magdalénienne à la culture du kiwi ! Dimanche 20 septembre, 09h00 Abbaye de Sorde Landes

Gratuit. Sans réservation. Visite sur la falaise du Pastou : départ à 9h00 pour une marche de 3h00. À partir de 15h00, départ d’une visite toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec l’association des Amis de Sorde, découvrez deux facettes emblématiques du territoire : la richesse de son passé préhistorique et la culture du kiwi, caractéristique de la basse vallée de l’Adour.

Dimanche matin : « De la culture magdalénienne… »

Partez pour une randonnée commentée sur la falaise du Pastou, haut lieu de la Préhistoire dans les Landes.

Dimanche après-midi : « … à la culture du kiwi »

Découvrez « l’île aux kiwis », sur l’île du Bimiet, face à l’abbaye. Après une traversée du gave en galupe, profitez d’une visite commentée de la plantation pour mieux comprendre la taille, les soins, la récolte et les bienfaits du fruit. La découverte se poursuivra par une balade à pied et en charrette autour de l’île.

Abbaye de Sorde 232 Place de l’Église, 40300 Sorde-l’Abbaye, France Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33558730962 https://www.abbaye-sorde.fr Cette abbaye bénédictine fondée au Xe siècle est restée en activité jusqu’à la Révolution française. Les moines l’ont établie au bord du gave d’Oloron sur les vestiges d’une villa antique, un palais campagnard avec balnéaire et sols de mosaïques. L’abbaye est aujourd’hui un ensemble composite marqué par des reconstructions successives. Son aspect médiéval est peu connu. Seuls quelques éléments d’architecture et de décors, dont des mosaïques, sont visibles. Les guerres de Religion ont dévasté l’église et les bâtiments conventuels. La relève de l’abbaye par des bénédictins réformateurs, les mauristes, est marquée par l’élévation au XVIIIe siècle d’édifices autour du cloître dans un style sobre, classique, monumental et ouvert sur le paysage. L’élément le plus singulier, construit sous la terrasse, est un cryptoportique abritant une série de caves. La rareté de ce vaste ensemble souterrain relié à un embarcadère, voué au commerce, lui confère un caractère exceptionnel. Parkings visiteurs dans le village

Avec l’association des Amis de Sorde, découvrez deux facettes emblématiques du territoire : la richesse de son passé préhistorique et la culture du kiwi, caractéristique de la basse vallée de l’Adour.

© Joël Ichas