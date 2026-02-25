Visite guidée- Balade en bords de Vienne Limoges
samedi 28 mars 2026
Visite guidée- Balade en bords de Vienne
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Les bords de Vienne, un incontournable de Limoges ! D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds.
– Visite guidée de 1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
