Visite guidée Balade en forêt du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée Balade en forêt du Touquet-Paris-Plage

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

À la fin de l’hiver, la nature se réveille et se prépare au renouveau. Venez observer les différents bourgeons des arbres, encore fermés, qui abritent déjà leurs futures feuilles. Tendez l’oreille pour écouter le chant des oiseaux et les premiers tambourinages des pics signaux d’un printemps plein de promesses.

2h à pied

Jauge limitée

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

NOUVEAU

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

