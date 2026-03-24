Visite guidée Balade Entre roseaux et industries

Terminal de la Citadelle Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 13:50:00

Date(s) :

2026-04-11

Partez à la découverte d’un territoire aussi surprenant que contrasté, où les paysages naturels côtoient les grandes infrastructures industrielles.

Depuis Le Havre, cette excursion en car vous emmène jusqu’au marais du Hode, au cœur de la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. En chemin, laissez-vous guider pour comprendre comment le port et les activités humaines façonnent cet environnement unique.

Puis, changement d’ambiance place au calme du marais. En compagnie d’un guide de la Maison de l’Estuaire, marchez sur les sentiers, jumelles en main, observez la richesse ornithologique de ce site remarquable et laissez-vous surprendre par la diversité des espèces qui y trouvent refuge. Vous découvrirez également les vestiges du bac du Hode, témoin d’un passé où les mobilités entre les deux rives s’organisaient autrement.

Entre roselières, prairies humides et héritages industriels, cette visite vous invite à porter un nouveau regard sur un territoire en constante évolution, à la croisée de l’écologie, de l’histoire et de l’économie.

À partir de 12 ans.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Prévoir des vêtements adaptés à la marche.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

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English : Visite guidée Balade Entre roseaux et industries

L’événement Visite guidée Balade Entre roseaux et industries Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie