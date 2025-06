Visite guidée « Balade littéraire en haute ville » Boulogne-sur-Mer 7 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Visite guidée « Balade littéraire en haute ville » 30, rue de la lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-07

Partez pour une promenade de la ville haute à travers son histoire, son architecture, ponctuée de regards d’écrivains en séjour ou de passage à Boulogne.

Tous les dimanches à 15H00

RV devant la bibliothèque des Annonciades, place de la Résistance en ville fortifiée.

Tarif 5,50€

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie en ligne https://reservation.boulonnaisautop.com/balade-litteraire-en-haute-ville.html#media

Ou au bureau d’information touristique 30, rue de la lampe

Pas de vente sur place.

Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire .

30, rue de la lampe

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10 accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée « Balade littéraire en haute ville » Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-08 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale