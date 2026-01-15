Visite guidée Balade secrète Brive-la-Gaillarde

Visite guidée Balade secrète

Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27

Tous les derniers vendredis du mois, à partir de mars jusqu’en juin 2025, venez découvrir Brive à travers nos visites guidées Balades Secrètes .

Visites inédites, autant sur le fond que la forme, vous pourrez entrer dans les lieux habituellement fermé au public, entendre des anecdotes croustillantes de brivistes et découvrir des informations sous forme de photographies et vidéos. La visite, réservée à 10 personnes maximum, sera interactive avec un quizz tout au long du chemin récompensé de quelques surprises.

Tarif: 8 euros. Renseignements et réservations au 05 55 24 08 80 ou à l’accueil de l’office place 14 juillet. .

+33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

