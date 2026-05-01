Visite guidée Balades dans l’Eurométropole de Metz La Maxe La Maxe
Visite guidée Balades dans l’Eurométropole de Metz La Maxe La Maxe lundi 25 mai 2026.
La Maxe
Visite guidée Balades dans l’Eurométropole de Metz La Maxe
88 rue de l’église La Maxe Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25 15:30:00
Date(s) :
2026-05-25
À La Maxe, la Voie Bleue longe paisiblement la Moselle, offrant un cadre idéal pour une escapade
au grand air. Cet itinéraire, qui relie la Moselle à la Saône, serpente entre prairies, forêts et berges
tranquilles. Accessible aux promeneurs et cyclistes, il constitue un véritable trait d’union entre
nature et patrimoine. Les balades dans la commune permettent de découvrir le charme des bords
de Moselle, dans une atmosphère apaisante. Que ce soit pour une simple promenade ou une
randonnée plus longue, La Maxe offre une immersion dans un environnement propice à la détente.
Visite d’1h30.
RDV devant l’église St Baudier
Inscription requise et dans la limite des places disponibles.
Minimum 4 personnes (sauf mention contraire).Tout public
5 .
88 rue de l’église La Maxe 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
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English :
In La Maxe, the Voie Bleue runs peacefully alongside the Moselle River, offering an ideal setting for a getaway in the fresh air
in the fresh air. This itinerary, which links the Moselle to the Saône, winds its way through meadows, forests and tranquil riverbanks
banks. Accessible to walkers and cyclists alike, it is a real link between
nature and heritage. Stroll through the commune and discover the charm of the Moselle banks
moselle, in a soothing atmosphere. Whether for a leisurely stroll or a longer
or a longer hike, La Maxe offers a relaxing environment.
1h30 tour.
RDV in front of St Baudier church
Registration required and subject to availability.
Minimum 4 people (unless otherwise stated).
L’événement Visite guidée Balades dans l’Eurométropole de Metz La Maxe La Maxe a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ