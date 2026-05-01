La Maxe

Visite guidée Balades dans l’Eurométropole de Metz La Maxe

88 rue de l’église La Maxe Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25 15:30:00

Date(s) :

2026-05-25

À La Maxe, la Voie Bleue longe paisiblement la Moselle, offrant un cadre idéal pour une escapade

au grand air. Cet itinéraire, qui relie la Moselle à la Saône, serpente entre prairies, forêts et berges

tranquilles. Accessible aux promeneurs et cyclistes, il constitue un véritable trait d’union entre

nature et patrimoine. Les balades dans la commune permettent de découvrir le charme des bords

de Moselle, dans une atmosphère apaisante. Que ce soit pour une simple promenade ou une

randonnée plus longue, La Maxe offre une immersion dans un environnement propice à la détente.

Visite d’1h30.

RDV devant l’église St Baudier

Inscription requise et dans la limite des places disponibles.

Minimum 4 personnes (sauf mention contraire).Tout public

5 .

88 rue de l’église La Maxe 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

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English :

In La Maxe, the Voie Bleue runs peacefully alongside the Moselle River, offering an ideal setting for a getaway in the fresh air

in the fresh air. This itinerary, which links the Moselle to the Saône, winds its way through meadows, forests and tranquil riverbanks

banks. Accessible to walkers and cyclists alike, it is a real link between

nature and heritage. Stroll through the commune and discover the charm of the Moselle banks

moselle, in a soothing atmosphere. Whether for a leisurely stroll or a longer

or a longer hike, La Maxe offers a relaxing environment.

1h30 tour.

RDV in front of St Baudier church

Registration required and subject to availability.

Minimum 4 people (unless otherwise stated).

L’événement Visite guidée Balades dans l’Eurométropole de Metz La Maxe La Maxe a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ